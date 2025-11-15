بالفيديو.. شاحنة تسقط في النهر على طريق رئيسي شمال العراق

– محلي

سقطت شاحنة صباح اليوم السبت، في احد الأنهر الفرعية على طريق سليمانية – .

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سقوط الشاحنة في احد الأنهر.

ووفقا للمعلومات الواردة فأن سائق الشاحنة أصيب على الفور ونقل الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.