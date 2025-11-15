مع تساقط الامطار.. منطقة عراقية ترتدي الرداء الأبيض (صور)

– محلي

تحولت في قضاء باقليم ، الى اللون الأبيض بعد ان شهدت تساقطا للثلوج.

ووفقا لعدد من شهود العيان فان "درجات الحرارة في هذه المناطق انخفضت كثيرا والأجواء الشتوية بدأت بوادرها من شمال ".

