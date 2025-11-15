العراق يترقب "حالة مطرية ثقيلة" خلال ساعات.. مياه تعادل نصف الخزين المائي حاليًا!

وتشير البيانات الى اندفاع رطب واسع النطاق سيرفع معدلات الهطول على منابع والفرات ويضع شمال البلاد أمام واحدة من أثقل الحالات المطرية هذا الموسم، وسط توقعات بان تصل الكميات الى 2 تريليون لتر، او ما يعادل 2 مليار متر مكعب.وبحسب البيانات فإن شمال يستعد الليلة ومطلع يوم غد لدخول ذروة نشاط مطري قوي نتيجة تعمّق موجة رطوبة باردة قادمة من الحوض التركي وتلاقيها مع تيارات دافئة مشبعة من الجنوب.ويدفع هذا التلاقي الى نشوء سحب ركامية كثيفة تمتد على طول السلاسل الجبلية والمناطق التي تغذي منابع دجلة والفرات، مما يجعل المنطقة أمام حالة مطرية ذات طابع غزير ومتواصل خلال فترات متفاوتة.ومع ساعات الفجر وصباح يوم غد الاحد، يتعزز الرفع الرطوبي فوق ودهوك وأربيل والسليمانية، حيث تظهر الخرائط ازدياد كثافة الغيوم الركامية وحدوث تفريغ رعدي متكرر، إضافة إلى توسّع نطاق الهطولات لتغطي مساحة واسعة من الشمال، خصوصاً المناطق الجبلية التي تتعرض لهطولات أعلى من غيرها بفعل الارتفاع والتضاريس التي تزيد فاعلية المنخفض.وتشير الحسابات الرياضية، الى ان مساحة شمال العراق ستتلقى حوالي 2 تريليون لتر، وهي كمية ضخمة تعكس قوة الفعالية الجوية واتساع رقعة السحب الركامية المؤثرة على منابع دجلة والفرات والأحواض الجبلية المحيطة.وتحمل هذه الحالة منفعة مائية كبيرة ستنعكس على الوديان والخزانات الطبيعية ومجاري ، لكنها أيضاً قد تتسبب بغزارات مفاجئة وتشكل سيول على سفوح الجبال والمناطق المنخفضة، كما تعادل هذه الكمية حوالي نصف الخزين المائي في سدود العراق بالكامل.