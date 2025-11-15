معلومات تبدد القلق وتدحض نظريات غير رسمية.. يمكنك قيادة السيارات الكهربائية والهايبرد بالامطار

وبحسب متخصصين في قطاع النقل والطاقة، فإن "تطور أنظمة العزل والحماية جعل قيادة هذه المركبات في الأجواء الماطرة آمنة وموثوقة بشكل كبير".سلامة القيادة في الأمطارويؤكد خبراء أن "قيادة السيارات الكهربائية والهايبرد في الأمطار لا تشكل خطرًا مباشرًا على السائقين، إذ تُزوّد مركبات الجيل الحديث بأنظمة أمان إلكترونية تفصل التيار تلقائيًا عند حدوث أي ماس كهربائي محتمل".وأضافوا انه "تم تصميم أجزاء البطارية والمحرك الكهربائي ووحدات التحكم بمواد مقاومة للماء والعوامل المناخية، بما يضمن استمرار عمل المركبة بطريقة طبيعية حتى أثناء الهطولات الغزيرة".القيادة في السيولورغم مستوى الأمان المرتفع، يحذر مختصون "من قيادة المركبات الكهربائية أو الهجينة في مياه السيول العميقة"، مؤكدين أن "عبور تجمعات المياه الكبيرة قد يؤدي إلى أضرار ميكانيكية وكهربائية جسيمة، ويعرض السائقين لخطر فقدان السيطرة نتيجة الانزلاق أو ضعف الرؤية".تراجع أداء البطارية في الطقس الباردوبحسب تقارير فنية، فإن انخفاض درجات الحرارة المصاحب للأمطار يتسبب في ضعف كفاءة بطارية السيارات الكهربائية والهايبرد، ما يؤدي إلى انخفاض مدى السير وزيادة فترة الشحن. ويعتبر هذا التأثير طبيعيًا في جميع البطاريات الليثيومية، حيث تحتاج لأنظمة تدفئة داخلية للحفاظ على درجات التشغيل المثالية.ويوصي خبراء السلامة المرورية والسائقون المحترفون باتباع جملة من النصائح لضمان قيادة آمنة في الأجواء الماطرة، أبرزها:-تجنب الشحن أثناء العواصف الرعدية، لتفادي المخاطر الناتجة عن الصواعق.-القيادة بسرعة معتدلة والابتعاد عن التسرع، نظرًا لانخفاض مستوى احتكاك الإطارات بالطريق عند ابتلاله.-التأكد من سلامة الإطارات ومسّاحات الزجاج الأمامي، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على الثبات وضمان رؤية واضحة.ويظهر من خلال هذه المعطيات أن السيارات الكهربائية والهايبرد أصبحت خيارًا آمنًا حتى في الطقس الماطر، إلا أن الحذر يبقى واجبًا في الظروف القاسية مثل السيول والبرودة الشديدة.ويرى مراقبون أن "تطور التقنيات المستخدمة في البطاريات وأنظمة العزل قد يدفع نحو انتشار أوسع لهذه المركبات، خصوصًا في الدول التي تعاني من تقلبات جوية متزايدة خلال السنوات الأخيرة".