مجزرة في ميسان بسبب ارض

وقال المصدر لـ ، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء علي الغربي بمحافظة بسبب خلاف على قطعة ارض".وأضاف ان "النزاع تسبب بمقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح".