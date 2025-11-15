الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار

وقال مدير اعلام الانواء الجوية في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "آخر التحديثات الواردة من في تشير إلى تحسّن تدريجي في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بدءاً من الأقسام الغربية للبلاد".واوضح، أن "تأثير المنظومات الماطرة سينحسر باتجاه المناطق الشرقية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وغزارة في الأمطار في بعض المناطق خلال فترة الانحسار"، مشيرا الى ان ". الطقس سيشهد تحسناً كاملاً مع بداية ساعات الليل، حيث يتحول إلى غائم جزئيواضاف أن "الأنواء الجوية تواصل متابعة تطورات الطقس أولاً بأول لضمان إصدار التحديثات اللازمة للمواطنين"، لافتاً إلى أن "تحسن الطقس لا يشمل ، التي ستستمر فيها الحالة المطرية حتى صباح يوم غد".