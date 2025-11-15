العراق يستبشر بسنة رطبة بعد موجة الجفاف وتوقعات بتعزيزات مائية تصل لمليارين

وقال ذياب للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "موسم الأمطار الحالي يعد بداية مبشرة لسنة رطبة، رغم غياب الأمطار عن شهر كانون الأول"، مشيراً إلى أن "شهور كانون الثاني وشباط وآذار ستشهد كميات أمطار جيدة بعد سنوات طويلة من الجفاف".وأضاف: "كان عام 2023 جافاً، و2024 جافاً أيضاً، فيما يعد عام 2025 أكبر سنة جفاف في التاريخ، ومررنا بسنوات قاسية، لكن هذا العام يشير إلى تحسن واضح".ولفت الوزير إلى أن "كميات الأمطار متفاوتة في شمال ووسط ، وقليلة في الجنوب، كما وأن الهطولات تتركز في ودهوك وجزء من بغزارة، ومتوسطة في وأجزاء واسعة من أربيل وديالى، ومتفاوتة في بقية المناطق"، مضيفا أن "الوزارة ستتمكن من إعطاء تقديرات دقيقة اليوم أو غداً".وبين ذياب أن "العراق في بداية السنة المائية، وليس من الضروري البدء بالتخزين حالياً، وأن الحاجة الفعلية تتركز في وسط وجنوب البلاد لتأمين الرية الأولى لمحصول الحنطة الذي تم التصديق على زراعته بمساحة مليون دونم"، مؤكداً أن "المناطق التي شهدت أمطاراً يمكن أن تحتسب جزءاً من الرية الأولى، أما المناطق التي لم تصلها الأمطار فسيتم ضخ المياه إليها، مع ضرورة تزويد بكميات مستمرة".وكشفت بيانات الطقس، عن استعداد مناطق شمال العراق ومنابع والفرات في لواحدة من اثقل الحالات المطرية هذا الموسم، حيث تشهد المناطق الجبلية تفريغ رعدي متكرر للغيوم الركامية الكثيفة.وتشير البيانات الى اندفاع رطب واسع النطاق سيرفع معدلات الهطول على منابع دجلة والفرات ويضع شمال البلاد أمام واحدة من أثقل الحالات المطرية هذا الموسم، وسط توقعات بان تصل الكميات الى 2 تريليون لتر، او ما يعادل 2 مليار متر مكعب.