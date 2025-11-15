هزة بقوة 3.2 تضرب نينوى

وقال المصدر لـ ، إن "هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجات وقعت قرب قضاء الكوير، مشيراً إلى أن سكان عدد من المناطق الواقعة شعروا بالهزة بشكل واضح".ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار بسبب الهزة.