الدفاع المدني يكافح حريقاً داخل محلات في سوق شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من محلات بيع الواح العزل الحراري ضمن ".وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات".