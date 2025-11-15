توجيهات وارشادات حكومية للسيطرة على حالات الامطار والسيول

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، انه "المواطنين الكرام نرجو الالتزام بالوصايا والإرشادات الصادرة عن في حالات الأمطار الغزيرة والسيول".وتابعت، انه "يجب الالتزام بالتالي:1- لا داعي للهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح يساعدك على التقليل من المخاطر.2- خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، يُنصح بمتابعة موقع هيئة الأنواء الجوية للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات الجوية طوال فصل .3- قم بتجميع جميع مستنداتك الرسمية والوثائق الهامة في حقيبة مخصصة واحتفظ بها في متناول اليد، تحسباً لاقتراب حدوث الفيضان بشكل مؤكد.4- في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة.5- إذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل المؤن والاحتياجات كافة إليه.6- تأكد من وجود مخزون كاف من المياه الصالحة للشرب لاستخدامها أثناء فترة الفيضانات، تحسباً لتلوث مياه الشرب.7- يُنصح بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات.8- يُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية.9- تجنب واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث إن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك.10- يُوصى بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف.11- عند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات، مما يؤدي إلى صعوبة الخروج.12- ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك يعرضك للخطر، مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة.13- يرجى الاتصال على الفور برقم (911)، وهو رقم مجاني متاح من جميع الشبكات، احفظ هذا الرقم جيداً للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع.