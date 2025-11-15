البصرة.. الصناعات البتروكيمياوية تكشف تفاصيل حريق قرب أحد مرافقها

كشفت للصناعات البتروكيمياوية، السبت، تفاصيل حريق أندلع قرب أحد مرافقها في .

وجاء في بيان للشركة "نتيجة تماسّ كهربائي وبسبب رطوبة الجو وقع في بعض مرافق شركتنا والقريبة من موقع طمر النفايات، اندلع حريق بسيط تمت السيطرة عليه بالكامل وفي أسرع وقت، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار تُذكر".

وأضاف البيان "نتقدم بالشكر والاعتزاز إلى كوادرنا البطلة التي استجابت بسرعة وكفاءة عالية، وأسهمت في احتواء الحادث بكل مهنية".

الى ذلك نفى مدير الشركة مازن ، وقوع أي انفجارات داخل الشركة.

وقال في بيان، إن "ما حدث هو تماس كهربائي في الكيبلات نتيجة الرطوبة المتشكلة من الضباب"، مشيراً إلى أن الحادث تمت معالجته بشكل كامل دون تسجيل أي أضرار.

وكانت أنباء اشارت الى حدوث حريق داخل للصناعات البتروكيمياوية في .