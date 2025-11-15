نائب يهاجم منزلاً في كركوك بالرصاص بسبب تعليق على فيسبوك

ووفقاً للناشطين، فان أفراد الحماية قاموا بإطلاق وابل من النيران باتجاه المنزل، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.وأضافوا أن "صاحب التعليق تعرض للضرب وجرى اعتقاله دون إجراء قانوني، إضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول، وتوجيه إساءات لفظية لوالدته المسنة".ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من النائب أو الجهات الأمنية بشأن الحادثة، فيما طالب أهالي المنطقة بفتح تحقيق عاجل لضمان محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.وحصلت على فيديو لوالدة الشاب المعتدى عليه وهي تشرح الحالة بالتفاصيل، مع اثار الاعتداء على المنزل وحجم الدمار الذي سببته الجهات التابعة للنائب .ادناه الفيديو: