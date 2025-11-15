عبر "بالون هوائي"..إحباط تهريب 22 ألف حبة مخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، مساء السبت، عن إحباط تهريب 22 ألف حبة مخدرة عبر "بالون هوائي" في .

وقالت الاستخبارات في بيان، "ضمن منهاج مديرية الاستخبارات العسكرية المتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية للقضاء على افة وأثر معلومات دقيقة من احد مصادرها تمكن أبطال قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة العاشرة وعن طريق تعقب دقيق لبالون هوائي عن ضبط 22 ألف حبة كبتاغون في بالأنبار".

وأضاف البيان "تم تسليم المواد إلى والمؤثرات العقلية أصوليا".