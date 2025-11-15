"خطة ترامب".. محادثات واشنطن وتل أبيب تصل لطريق مسدود

وأضافت القناة: "أصبحت مسألة اليوم التالي في القضية المحورية بين والولايات المتحدة. الأمريكيون، من جانبهم، يتسابقون لتطبيق المرحلة التالية من الاتفاق الذي وضعه ، رغم أن هناك خلافات جوهرية في الرأي حول كيفية المضي قدما".وأوضحت القناة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن "المحادثات تواصلت بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت لطريق مسدود".وأشارت القناة إلى أن "الأمريكيين يواجهون صعوبة في تشكيل التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح من القطاع، كما تريد تجاوز هذه المرحلة، والانتقال مباشرة إلى مسألة إعادة إعمار القطاع".وقدم الرئيس الأمريكي في أيلول 2025، خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تضمنت 20 بنداً، بينها وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، مع إدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نزع سلاح حماس وإقامة حكم انتقالي.