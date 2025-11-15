اعتقال أربعة أجانب بتهمة الاتجار بالبشر في كربلاء

أعلنت ، مساء السبت، عن اعتقال أربعة أجانب بتهمة الاتجار بالبشر.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز في من إلقاء القبض على أربعة أشخاص اجانب الجنسية، بعد متابعة ورصد دقيق لتحركاتهم والاشتباه بقيامهم بأنشطة مخالفة للقانون".

وأضاف البيان "بعد التحقق من هوياتهم والاستماع إلى إفاداتهم الأولية، أقرّ المتهمون بممارستهم نشاطات تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر"، مشيرا الى "تسليمهم إلى الاتجار بالبشر لاستكمال الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم".