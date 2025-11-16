"اختفاء" الشوارع من مدينة الموصل.. الأزقة تحولت الى جداول مائية والعجلات عالقة (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها ، اختفاء الأرصفة بالكامل في شوارع المدينة بسبب ارتفاع مستويات المياه الى ما فوق الأرصفة، وتحول الشوارع والازقة الى جداول مائية وانهار جانبية.وعلقت بعض السيارات وسط الشوارع الغارقة بالمياه مما اضطر عناصر الدفاع المدني بالتدخل لسحب عجلة نوع "سايبة" علقت وسط المياه في احد شوارع المدينة.وشهدت مدينة ومدن وشمال امطارا غزيرة طوال الليل وفجر اليوم الاحد، ومن المتوقع ان تستمر حتى مساء اليوم، فيما اضطرت مدينة الموصل الى تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد بسبب غرق الشوارع بالكامل.