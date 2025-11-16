العدل تُنهي عصر المعاملات الورقية: التحول الإلكتروني الكامل يبدأ منتصف 2026

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن خطة الوزارة تسير وفق الجدولة الزمنية المعدة بهدف إنهاء التعامل بالمعاملات الورقية في جميع دوائرها ببغداد والمحافظات بحلول منتصف العام المقبل، وإحلال كبديل عنها.وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية التي سيتم اعتمادها منتصف 2026، ستراعي أعلى معايير سرِّية البيانات وحمايتها والحفاظ عليها من التزوير أو التلف أسوة بالمعاملات الورقية، كاشفاً عن أن تلك الأنظمة تم تزويدها بأكواد خاصة، لضمان الأمان والخصوصية.وذكر لعيبي في السياق ذاته، أن التحول الرقمي الجاري العمل به، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المراجعين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لهم ويسرع من إجراءات إنجازها، في الوقت الذي يحافظ على سرية ورصانة معلوماتها.وفي سياقٍ منفصل، أشار إلى استمرار جهود الوزارة لتنظيم مجموعة برامج وورش مهنية متخصصة بمجالات عدة، والهادفة إلى تطوير مهارات النزلاء وتنمية قدراتهم العملية، بما يمكّنهم من الحصول على فرص حقيقية للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج، باعتماد تدريب المشاركين على الحرف والمهن المتنوعة، إسهاماً في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج وترسيخ قيم الاعتماد على الذات.