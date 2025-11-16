بسبب الزخم.. الصحة تعلن عن "تحديث" في التقديم على استمارة خريجي الكليات التقنية والطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نظراً للزخم الحاصل للتقديم على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي الكليات التقنية الصحية والطبية للعام الدراسي 2023-2024، نود اعلامكم بوجود تحديث على الاستمارة وسيتم معالجته بالسرعة الممكنة".وأضافت الوزارة، "علما انه سيتم تمديد فترة التقديم خلال فترة الإغلاق".