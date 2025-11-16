بعد طعن المالية بفقرة المخصصات المهنية.. نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد والاعتصام والتظاهر (وثائق)

وقالت النقابة في وثائق وردت لـ ، "انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية في الدفاع عن حقوق الأسرة التربوية وصون مكانتها .. وإيمانا بدورنا الوطني والمهني في حماية المعلم وضمان بيئة تشريعية عادلة تُصان فيها حقوقه تتابع نقابة المعلمين العراقيين ببالغ الاهتمام والقلق ما يجري من تراجع خطير في الالتزام بالمسارات القانونية التي تكفل حقوق المعلمين وتحفظ مكتسباتهم والمتمثل بطعن وعدم المصادقة على الفقرة (٤ / ثالثا) من التعديل الأول لقانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۱ والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية".وأضافت الوزارة، "لقد مثل إقرار لقانون وزارة التربية خطوة تشريعية مهمة جاءت ثمرة جهود طويلة ومرت بمراحل عدة بدءًا من التصويت عليه في مرورًا بمصادقة سيادة رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ وانتهاءً بنشره في جريدة ".وتابعت أن "رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيرا من الريبة وتشير إلى وجود نية مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقـوق ومصير هذه الشريحة الوطنية كما نؤكد أن عدم التزام بعض اللجان المعنية داخل مجلس النواب بالخطوات الدستورية والإجرائية السليمة عند تمرير القانون مثل خللا مؤثرًا أسهم في إرباك المسار القانوني وأتاح لوزارة المالية التذرع لتقديم الطعن وهو أمر نعده تغاضيًا غير مبرّر عن السُبل التشريعية الصحيحة الواجب اتباعها في مثل هذه القوانين".وأضافت "لما تقدم يطالب بما يلي :-١ - دعوة خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٥/١١/١٨ الغـاء الطعن المقدم مـن قبــل وزارة المالية بنص المادة (٤/ (ثالثاً) للتعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۱ وادراجه ضمن موازنة ٢٠٢٦ ۲ - وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي:أ- إطلاق العلاوات والترفيعاتب- تثبيت العقودجـ - توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير٣- تنفيذ فقرات قــرار مجلس الوزراء لسنة ۲۰٢٥ بكامل تفاصيله٤ - دعوة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدمه المعلمون في العملية الانتخابية وأن يكون هذا الموقف المشرف موضع تقدير فعلي.