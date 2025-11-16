تقرير: 5 مليارات دينار أُنفقت على الإعلانات السياسية في فيسبوك خلال انتخابات 2025

وذكرت الشبكة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن هذه الأرقام تعكس تحوّل إلى ساحة مركزية للتنافس السياسي، بعدما باتت الحملات الانتخابية تعتمد عليه كأداة رئيسية لتوجيه الخطاب واستهداف الناخبين.وبحسب التقرير،، توزعت بين صفحات الأحزاب والمرشحين والمنصات الإعلامية التي تبنّت خطاباً سياسياً متنوع الاتجاهات.وفي المرتبة الثانية جاءت بإنفاقٍ قُدّر بنحو نصف مليار دينار، تلتها بحوالي 340 مليون دينار، ثم بالمبلغ ذاته تقريباً، فيما حلّت خامسةً بـ 320 مليون دينار. أما فكانت الأقل إنفاقاً، إذ لم يتجاوز حجم الإعلانات السياسية فيها 16 مليون دينار فقط.وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الإعلاني لم يتوقف حتى خلال فترة الصمت الانتخابي، إذ رصدت الشبكة استمرار نشر الإعلانات السياسية في اليوم السابق للاقتراع العام، بمجموع إنفاق تجاوز 160 مليون دينار على مستوى ، معظمها كانت تروّج لمنشورات قديمة أعيد تفعيلها لاستمرار التأثير على جمهور الناخبين.ووفقاً لبيانات الشبكة، بلغ عدد مستخدمي منصات فيسبوك في العراق نحو 21.5 مليون مستخدم، بزيادة تُقدّر بـ 1.1 مليون مستخدم عن العام الماضي، ما جعل المنصة الرقمية أكثر تأثيراً في المزاج الانتخابي.