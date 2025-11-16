قطارات لنقل الجماهير الرياضية من بغداد إلى البصرة غداً الاثنين

وقال مدير عام السكك، مُكي جابر ناصر، إن "القطار الأول ينطلق الساعة السابعة مساءً، بينما ينطلق القطار الثاني عند الساعة التاسعة مساءً، ويكون القطار الثالث احتياطياً عند الحاجة".وتابع، أن "عودة الجماهير الرياضية ستكون بواسطة القطارات بعد انتهاء المباراة، عند الساعة الثانية عشرة ليلاً ليوم الثلاثاء، من محطة قطار إلى ، ويكون القطار الثالث احتياطاً عند الحاجة".ويتطلع منتخب إلى حسم الأمور في البصرة الثلاثاء المقبل، إذ ستقام مباراة الإياب بين المنتخبين، بعدما تعادل المنتخبان في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، يوم الخميس الماضي على استاد .