اين وصل المجمع السكني الخاص بالصحفيين في بغداد؟

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفّار، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "التصاميم الخاصة بمشروع جوهرة السكني، الذي خُصص جزء منه لسكن الصحفيين، ما تزال في طور المصادقة عليها".وأضاف أن "الوزارة سجّلت بعض الملاحظات المعمارية على المخططات الأولية المقدمة من الشركة المستثمرة، وطُلب منها إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع هيئة استثمار بغداد"، مشيراً إلى أن "التعديلات المطلوبة يجب أن تنسجم مع معايير الإسكان الحضري والريفي المعتمدة في لعام 2018، لاستكمال إجراءات المصادقة على التصاميم".