رئيس الوزراء يصدر توجيهات تخص تطوير شارع الرشيد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً بشأن تطوير وتأهيل المحور الثاني لشارع ، الذي يمتد من إلى بداية ، بحضور امين ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع استعراض خطوات المرحلة الثانية لتأهيل التي تصل لقرابة 3.5 كم والتي تبدأ من ساحة وصولاً الى المستشفى الايطالي، الجديد اضافة الى تأهيل 183 بناية حكومية واهلية".وأضاف ان "الاجتماع ناقش آليات معالجة المعوقات الادارية والفنية المتعلقة بالمشروع، وكذلك عرض الخطة المتعلقة بتطوير منطقة البتاويين، بالشكل الذي يجعل العاصمة بغداد تضاهي العواصم السياحية في العالم".ووجه "باستمرار الجهود بنفس وتيرة العمل بإنجاز المقطع الاول لشارع الرشيد، والاستعانة بالتجارب والخبرات المكتسبة لانجاز المقطع الثاني"، مبيناً ان "اعمال التأهيل والتطوير تعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بمناطق بغداد الاثرية والتراثية".واشار الى "اهمية تأهيل شارع الرشيد في نفوس العراقيين وتعبيرهم عن الفرح بإنجاز المرحلة الاولى من المشروع"، مؤكداً "على اولوية المضي بإكمال المشاريع في الأماكن التاريخية في العاصمة بغداد والتوسع بهذه المشاريع تدريجياً في بقية مناطقها".