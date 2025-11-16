مصرع عامل باكستاني اثر سقوطه من اعلى بناية مطعم وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "عاملا باكستانيا لقي مصرعه اثر سقوطه من اعلى بناية مطعم خلال تنظيفه الزجاج من الخارج بمنطقة ".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".