مصرع طفل بصعقة كهربائية شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع طفل بصعقة كهربائية في البلديات شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "نتيجة الامطار طفل بسبب تعرضه الى صعقة كهربائية بالقرب من شارع العسل في منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الطفل مجهول الهوية حتى الان وتم نقل جثته الى مستشفى قريب من قبل القوات الامنية".