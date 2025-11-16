اندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية ضمن منطقة الطالبية".

وأضاف المصدر أن "الحريق امتد نحو عدد من المنازل السكنية مع استنفار تام لفرق الدفاع المدني"، مشيرا الى "تسجيل ثلاث حالات اختناق كحصيلة أولية".