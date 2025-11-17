خزين العراق المائي يخطف ربع مليار م3 من الامطار الأخيرة.. والعشب عاد للحياة في المراعي

وقال مدير عام لمشاريع الري والاستصلاح، والمتحدث الرسمي باسم ، ، إن "كمية المياه التي تم تحصيلها من الموجة المطرية الأولى التي شهدها يوم السبت الماضي بلغت 250 مليون متر مكعب، مع تجاوز المعدلات الطبيعية في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق الوسطى والشمالية".وأوضح أن "الوزارة استثمرت الأمطار الواقعة شمال سدود وحديثة لتعزيز مخزون السدود، بينما استخدمت الأمطار الواقعة جنوب هذه السدود لتعزيز الغطاء الرعوي، وتثبيت التربة، وإعادة شحن المياه الجوفية وزيادة مناصب الآبار"، مشيرًا إلى أن "ذلك أسهم في تقليل الحاجة لضخ المياه من ".من جانبه، قال ، ، إن "موجة الأمطار التي هطلت مؤخرا، ستعزز بشكل كبير نظم الزراعة الديمية المعتمدة عليها، لاسيما محصول الحنطة الذي يعتمد بشكل كامل على الأمطار في نموه ضمن المناطق الديمية بمختلف محافظات البلاد".وأكد "إسهام موجة الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين، في إنبات العشب ضمن مناطق الرعي الطبيعية، فهناك بذور نباتات موجودة أصلا في المناطق الصحراوية ومع الأمطار ستنمو بصورة أفضل، ما يعني توفير مراعٍ طبيعية خضراء، للأغنام والماعز والأبل، ما سينعكس إيجابا على إنتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية المختلفة ويسهم بدعم الأمن الغذائي للمربين ويعزز من اقتصاد البلاد".وبين أن "موجة الأمطار الأخيرة، ستعزز من الخزين الجوفي للبلاد الذي جرى استنفاده مؤخرا على خلفية خمسة مواسم جفاف متتالية لسد حاجة المساحات التي زرعت وستزرع اعتمادا على المياه الجوفية من خلال الآبار، بما يسهم بإنجاح الخطة الزراعية الشتوية الحالية، فضلا عن إسهام الأمطار بتقليل الاعتماد على المرشات، لكونها تكفلت بري النباتات وعززت نموها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ووصل مستوى الخزين المائي في العراق لادنى مستوياته التاريخية قبل هطول الامطار حيث بلغ اقل من 4 مليار متر مكعب، ما يعني ان إضافة 250 مليون متر مكعب يعني ارتفاع الخزين بنسبة 6% خلال موجة امطار يوم واحد، ولا زالت الكمية قليلة نوعا ما.وتوقع مختصون ان تحمل الموجة المطرية الحالية حوالي 1.5 الى 2 مليار متر مكعب، الا ان العراق يبدو انه تمكن من خزن ربع مليار منها فقط.