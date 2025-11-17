بمناسبة مباراة العراق والامارات.. البصرة تعطل الدوام الرسمي غدًا

وقالت المحافظة انه تقرر تعطيلَ الدوامِ الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لإتاحةِ الفرصة أمام الجماهير لدعمِ وتشجيعِ المنتخبِ الوطني في مباراتِه الحاسمة ضمن التصفيات.وأكدت أن قرارَ التعطيل يأتي انسجاماً مع الزخمِ الجماهيري الكبير وحرصِ الحكومة المحلية على توفيرِ أجواءٍ مناسبةٍ لمساندةِ المنتخب.ويواجه يوم غد الثلاثاء نظيره الاماراتي في مباراة الإياب ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم بعد ان تعادل كلا الفريقين بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.