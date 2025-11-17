بغداد تعلن الأسبوع المقبل أسماء المقبولين لـ11 ألف وظيفة

وقال عضو مجلس المحافظة محمّد أمين الشعلان للصحيفة الرسمية، إن "عدد المتقدِّمين بلغ نحو نصف مليون شخص، بينما بلغت الدرجات النهائيَّة (11) ألف درجةٍ وظيفيَّة، إضافةً إلى الاستثناءات التي صادق عليها لتربية الثالثة، والخرّيجين التربويين والأوائل وحَمَلَة الشهادات العليا، فضلاً عن المستفيدين من عقود تنمية الأقاليم الذين حصلوا على إجازةٍ إجباريَّة".وأضاف الشعلان، أنَّ "اللجنة أتمَّتْ عمليَّة مفاضلةٍ دقيقةٍ لضمان قبول أكبر عددٍ ممكنٍ من المستحقين"، مؤكّداً أنَّ "التأجيل في الإعلان جاء بطلبٍ من البرلمان لمراجعة الأسماء بدقة، وأنَّ عمليَّة تمَّتْ على وفق مبادئ الشفافيَّة والنزاهة من دون أيِّ تلاعبٍ أو تزوير، بعد جولاتٍ عدَّةٍ من التدقيق".