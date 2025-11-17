موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها

لماذا تاريخي؟وبحسب المختصين، فإن انهيار أو ضعف الدوامة القطبية في طبقة الستراتوسفير غالباً ما يتبعه تراجع في قوة الدوامة القطبية في طبقة التروبوسفير.وعند حدوث ذلك، تبدأ أذرع الهواء القطبي البارد بالتعمق أكثر نحو خطوط العرض الجنوبية، فيما تصعد المرتفعات الجوية شمالاً بصورة أوضح ضمن موجات روسبي التي تصبح أكثر ديناميكية ونشاطاً، ما يجعل الدوامة التروبوسفيرية متموجة بشكل ملحوظ.كما تفضل الموجات العلوية العميقة في التروبوسفير — في معظم الأحيان — الهبوط من المناطق القطبية إلى أسفل التجمع البارد المنزاح في طبقة الستراتوسفير. ومع احتمال اقتراب هذا التجمع من ، فإن بيئة نشاط المنخفضات الجوية العميقة ستكون في نطاق قريب من البلاد.سيناريوهات محتملة خلال 2–6 أسابيعوفق المؤشرات الراهنة، قد يشهد العراق أحد الاحتمالين التاليين:-موجات برد شديدة نتيجة هبوط فصوص من الدوامة القطبية نحو البلاد أو اقترابها، مع فرص لتساقط محدود للثلوج على مختلف الارتفاعات وحدوث موجات انجماد جافة.-منخفضات جوية عميقة ومتتابعة تجلب كميات جيدة من الأمطار.ورغم أن المناخ الحالي قد لا يدعم برداً قارساً ومستداماً لأسابيع طويلة، فإن الضربات الباردة السريعة قد تكون قوية جداً، خصوصاً إذا تدفق التيار النفاث القطبي بشكل زوالي حاد من الشمال إلى الجنوب، وسلكت الكتل الهوائية مسارات قارية، وهو نمط بات متكرراً في السنوات الأخيرة.وتؤكد التحديثات الجوية أن الصورة ستتضح أكثر حول موقع استقرار التجمع البارد في طبقة الستراتوسفير خلال الفترة المقبلة، فيما يشير احتمال تمركزه قرب العراق أو فوق أوروبا إلى بشائر إيجابية لعشّاق البرد والأمطار خلال القادم.