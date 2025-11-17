الى أهالي الانبار.. هذا الطريق مغلق لمدة أسبوعين

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ ، أنه "نود التنويه الى المواطنين الكرام بانه سيتم غلق طريق سدة (جسر الجزيرة) للفترة من مساء يوم الجمعة الموافق 21 / 11 / 2025 بعد الساعة التاسعة مساءا ولغاية الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 6/ 12 / 2025 ولمدة (اسبوعين)".وأشارت الى ان "القطع لغرض اجراء صيانة شاملة للجزء الحديدي من طريق الجسر، ولذلك اقتضى التنويه حفاظا على السلامة العامة".