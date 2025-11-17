العراق يتجه لصناعة الالعاب الالكترونية

وقال المبرقع، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الألعاب الإلكترونية ليست مجرد ترفيه، لأن بعض الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة استفادت من صناعة الألعاب الإلكترونية، ونما اقتصادها بسببها، في حين وقعت دول أخرى في فخ الاستهلاك الكبير، إذ تُصرف موارد وأرقام مذهلة على الألعاب الإلكترونية"، مشدداً على أنه "يجب أن يتحول من بلد مستهلك إلى بلد منتج ومصنع، وأن تتحول الألعاب الإلكترونية إلى قوة داعمة للاقتصاد".وأضاف، أن "الشباب مبدعون في صناعة الألعاب الإلكترونية وابتكارها، وعندما تتوفر لهم بيئة خصبة لإطلاق إبداعاتهم فإنك تسير في مسار مهم لتحويل البلد من مستهلك إلى صانع، وهذه مسؤولية الحكومة ووزارة الشباب"، مبيناً أن "فعاليات الوزارة وتنظيمها للأحداث يساهمان بشكل فاعل في تقوية اقتصاد البلد، وتتحول من مجرد ترفيه إلى صناعة".وأشار إلى، أن "العالم يرى أن الألعاب الإلكترونية صناعة متكاملة، والدول تتسابق للصعود في سُلّم المجد في صناعة الألعاب الإلكترونية".