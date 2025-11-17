صدر قبل قليل.. قرار حكومي يخص رواتب هذه الفئة

ووفقا لبيان المكتب الاعلامي لرئيس ، وورد لـ ، ان "مجلس الوزراء اقر استثناء من نظام الدفع الإلكتروني لتأمين أجور (300) الف موظف في عموم ، تجنبًا لأي تأخير بسبب الخطأ في أرقام (الآي بان) أو عدم توفر الكود للموظف، مع استثناء المفوضية من المقدار المثبت في (24921 لسنة 2024) المتعلق باحتساب الساعات الاضافية، خلال شهر تشرين الثاني الجاري".يذكر ان نيوز نشرت قبل قليل، نص في جلسته الـ46 التي عقدت برئاسة رئيس .