القبض على سارق محترف في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز إجرام التابعة لقيادة شرطة من إلقاء القبض على سارق محترف ارتكب عدداً من السرقات ضمن مناطق مختلفة من جانب الكرخ".وتابعت، أن "عملية القبض جاءت بعد جمع المعلومات الاستخبارية وتكثيف الجهود الميدانية، حيث تم تحديد هوية المتهم ومتابعته بدقة حتى اللحظة المناسبة للقبض عليه".وأشارت الى ان "المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ عدة سرقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".