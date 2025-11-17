تحرك حكومي تجاه الحفر العشوائي

وقال مدير عام هيئة المياه الجوفية في الوزارة ميثم علي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته إن "تأثير الأمطار على المياه الجوفية يختلف عن تأثيرها على المياه السطحية"، موضحًا أن "الخزانات القريبة من السطح تظهر تأثرها بالأمطار خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا، بينما الخزانات الجوفية العميقة في الجنوبية والغربية تكاد لا تتأثر بالأمطار نظرًا لعمقها وبعد مناطق تغذيتها وحركة المياه البطيئة فيها".وأضاف ،أن "الأمطار الأخيرة، رغم شدتها خلال اليومين الماضيين، فإن تأثيرها محدود على الخزانات الجوفية العميقة، فيما يستفيد المزارعون من الأمطار لأنها تغنيهم عن تشغيل المضخات، إذ تصبح الأراضي رطبة ومروية دون الحاجة لسحب المياه من الآبار".وأشار إلى أن "الخزانات الجوفية العميقة في محافظات ، ، الأشرف وكربلاء تتأثر بالأمطار بشكل ضعيف، بينما الخزانات في الجهة الشرقية مثل وديالى والعمارة تظهر تأثرًا بعد 10 إلى 30 يومًا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في منسوب المياه".وأكد أن "المناطق الجنوبية مثل السماوة تعتمد حاليًا على المياه الجوفية، بينما المناطق السهلية القريبة من المياه السطحية تعاني من ملوحة عالية"، داعيًا "المزارعين إلى استخدام المياه السطحية بشكل مقنّن، والاعتماد على التحلية عند استخدام الآبار لأغراض الزراعة".وأشار إلى أن "الاعتماد على المياه الجوفية زاد خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التغير المناخي وقلة الواردات في نهري والفرات، حيث تجاوزت المساحات المزروعة 3 ملايين دونم، مما يضغط على الخزانات"، مشددًا على "ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة واستخدامها كبديل عند الحاجة".وأفاد بأن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات لضبط الوضع، منها تجديد التعليمات وتشديد الغرامات والمحاسبة القانونية للمتجاوزين، والشروع في قانون خاص بالمياه الجوفية لحماية خزينها، وفرض ضوابط على أجهزة الحفر، وتكييف الوضع القانوني للآبار وإدراجها في قاعدة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية موسعة".ولفت إلى أن "هذه الإجراءات أسفرت عن تكييف الوضع القانوني لنحو 13 ألف بئر متجاوز وإدراجها في قاعدة البيانات، إضافة إلى ملاحقة الأجهزة المتجاوزة وتوجيه مساءلات قانونية لأصحابها، ضمن خطة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية".