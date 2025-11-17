ما هو النفق المغمور في العراق؟

وقال للشركة في تصريح تابعته ، إن "النفق المغمور يهيئ البنى التحتية لتوسعات ميناء المستقبلية"، مبيناً أن "التصميم العمراني لشبه جزيرة الفاو ومدينة رُسم بالتنسيق مع الشركات الاستشارية، وحدد المسارات الحالية والمستقبلية للنقل، وقد أثبتت الحسابات أن النفق والطريق الحاليين يكفيان لحركة النقل لأكثر من 30 عاماً".وأضاف، أن "منظومة نقل متكاملة ستخدم ميناء الفاو عبر النفق المغمور والسكة الحديد"، لافتاً إلى أن "هناك استعدادات مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية عبر توسعة الطرق أو إنشاء نفق مماثل عند الحاجة، بالتوازي مع دخول ومسار السكة الحديد الذي سيستوعب 40% من طاقة ميناء الفاو"، مشيراً إلى أن " سيخفف الضغط عن الطرق ويزيد الطاقة الاستيعابية للميناء".وبيّن أن "تشغيل النفق سيدعم الحركة التجارية لعقود مقبلة، ويسهم في التوسع في البنى التحتية للميناء، ويعزز فرص الاستثمار الصناعي والخدمي"، مبيناً أن "تقديرات الشركات الاستشارية تشير إلى أن وطريق التنمية قد يوفّر أكثر من مليون فرصة عمل مستقبلية"، وأن مشروع النفق يمهّد لارتفاع فرص العمل مع توسع مشاريع الفاو".وتابع الفرطوسي، أن "موانئ وفرت حتى الآن أكثر من 18 ألف فرصة عمل داخل مشروع ميناء الفاو، مع توسع المشاريع الملحقة مثل ومحطة الغاز المُسال ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن دراسات إنشاء محطة للحبوب ومحطة لمناولة خامات الحديد"، موضحاً أن "النفق المغمور يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في شبه جزيرة الفاو"، حسبما نقلت عنه .وأكد أن "النفق المغمور ليس مشروعاً إنشائياً فحسب، بل ركيزة أساسية لمشروع اقتصادي متكامل يعزز موقع العراق الإقليمي في حركة التجارة والنقل الدولي".