استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، مشيرا الى ان "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".