تصل الى 50 الفا.. قرار من التربية يخص الامتحانات الخارجية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "التقديم للامتحانات الخارجية سيكون متاحاً ابتداءً من 20 تشرين الثاني ولغاية 25 كانون الأول المقبل، ويشمل المراحل الدراسية كافة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وبين أن الوزارة وضعت ضوابط معتمدة للمتقدمين، تتضمن العمر وسنوات الرسوب والمحافظة وموقع التقديم، إضافة إلى إلزام المتقدمين باعتماد البطاقة الموحدة ضمن الأوراق المطلوبة في مديرية التربية التابعة لمناطق سكنهم".وأشار السيد إلى أن "الاشتراك في يخضع لرسوم مالية محددة، إذ تبلغ 25 ألف دينار للمرحلة الابتدائية، و50 ألف دينار للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، مع التشديد على إهمال أو إلغاء طلب أي متقدم لا يسدد مبلغ الاشتراك".وأوضح أن "الامتحانات ستجري داخل مراكز المحافظات حصراً، إذ سيتم توزيع أسماء المتقدمين بين المراكز الامتحانية التي ستحدد لاحقاً، نافياً في الوقت ذاته فتح مراكز امتحانية في الأقضية والنواحي"، مؤكدا ان "التقديم يتم حصراً عبر استمارة إلكترونية نشرت على الموقع الرسمي للوزارة".وتابع أن "الوزارة شكلت لجاناً فرعية في للتربية في والمحافظات تتولى تدقيق بيانات المتقدمين والتحقق من استيفائهم الشروط والضوابط المعلنة مسبقاً عبر موقع ".