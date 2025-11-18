حملة كبرى في بغداد واعتقال مستغلي الطرق والارصفة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "حرصاً منا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة، من غلق "عشرة" ساحات "كراجات" غير مجازة ومخالفة للتسعيرة الرسمية 3000 دينار والقاء القبض على عدد من المخالفين ممن يستغلون الطرق الارصفة كساحات وقوف للعجلات واستحصال المبالغ من المواطنين بصورة غير شرعية، بجانبي ".ودعت القيادة "اصحاب ساحات وقوف العجلات الالتزام بالتسعيرة المقررة من الجهات ذات العلاقة لتجنبهم المسائلة القانونية ومزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".