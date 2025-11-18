نزاهتا بغداد وأربيل تتفقان على تنسيق جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " بحث، خلال لقائه في مقر الهيئة مع، رئيس هيئة نزاهة ، جملةً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز عمل الأجهزة الرقابيَّـة، وتنسيق الجهود في ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد، فضلاً عن عقد اتفاق تعاون وتبادل الرؤى حول أهمية بناء بيئةٍ استثماريةٍ خاليةٍ من مظاهر الفساد تسهم في التنمية والإعمار وتنشيط سوق العمل".من جانبه، ثمن رئيس هيئة نزاهة كردستان جهود في منع الفساد ومكافحته، وسعيها لتعزيز الأواصر بين مؤسسات الدولة لا سيما بين الأجهزة الرقابية في المركز والإقليم، مبدياً استعداده التام للتعاون فيما يصبُّ في الحفاظ على المال وملاحقة المتجاوزين عليه، بحسب البيان.