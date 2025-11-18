مصدر: الاعرجي اعتذر عن مشاركته في المنتدى السادس للسلام والأمن في دهوك

وقال المصدر لـ ، ان "مستشار الأمني القومي تلقى دعوة للمشاركة أعمال المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط في ".وأضاف ان "الاعرجي اعتذر عن الحضور بسبب التزامات تخص مستشارية الامن القومي".وعقد ، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة عشرة لعام 2025، برئاسة وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وناقش المجلس موضوع ( حماية المناطق الأثرية والتراثية في ) واتخذ القرار اللازم بشأنها، كما جرى مناقشة ( مذكرة تفاهم بين في جمهورية العراق و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر)، واتخذ القرار اللازم بشأنها.