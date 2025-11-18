السامرائي يبحث مع بارزاني مسار التفاهمات الوطنية: المرحلة تتطلب عملاً مشتركاً

وذكر مكتب في بيان، ان "اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد بعد نجاح الانتخابات التشريعية، إلى جانب مناقشة مسار التفاهمات الوطنية بين القوى السياسية استعداداً للمرحلة المقبلة".وأكد السّامرائي "أهمية تعزيز التعاون بين وأربيل وتوحيد الجهود لضمان استقرار البلاد، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مشتركاً ورؤية مسؤولة تعكس تطلعات العراقيين في بناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة. كما عبّر عن تقديره للدور الوطني الذي يمثله الرئيس في دعم الحوار وترسيخ الشراكة بين المكونات".