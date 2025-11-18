300 ألف لتر وقود بين البيوت.. كربلاء تشترط استثمار "كراج البلدية" مقابل بديل "أكبر بـ5 أضعاف"

وقال الكناني في مقطع مصور، لـ ، إن "الكراج الحالي البالغ مساحته 29 دونماً يقع داخل حي سكني يُعرف بـ“حي البلديات”، وقد تبين من خلال المتابعة أن بقاءه في هذا الموقع يمثل خطراً بيئياً وسكانياً، نظراً لاحتوائه على عدد كبير من السيارات إضافة إلى خزانات وقود وزيوت تصل سعتها إلى 300 ألف لتر، وهو ما يجعل موقعه الحالي غير ملائم ومخالفاً لشروط السلامة".وأوضح أن "بلدية اشترطت توفير بديل مناسب، حيث يتعين على المستثمر الذي يتقدم للفرصة الاستثمارية أن يسلم البلدية كراجاً جديداً خارج المناطق السكنية وبمساحة تفوق المساحة الحالية بخمس مرات، لضمان بيئة أكثر أماناً وتنظيماً".وبين الكناني، أن "الفرصة الاستثمارية متاحة للجميع، ويمكن لأي فرد أو شركة التقديم عليها من خلال ، مؤكداً أن الإعلان الرسمي موجود بالفعل لدى الهيئة".وأشار إلى أن "المشروع سيوفر 15% من الوحدات السكنية لصالح بلدية كربلاء، لتكون تحت تصرفها ضمن مخرجات هذا الاستثمار، بما يسهم في دعم احتياجات المدينة وخدماتها".