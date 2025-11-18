فتح طريق حيوي في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "استجابة لمناشدات المواطنين، أوعز الفريق الدرع الركن ، بفتح "طريق مغلق" ضمن منطقة "نفق الشرطة " والمؤدي الى الشارع العام بإتجاه "بسكولاته" بجانب ، ليكون منفذ خروج ودخول الى المنطقة آنفاً".وأشارت الى ان "ذلك جاء من خلال الجهد الهندسي بهدف التقليل من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم خدمة للصالح العام".