السامرائي يهنئ بتأهل العراق للملحق العالمي

وقال في بيان، " لمنتخبنا الوطني هذا الفوز الثمين على شقيقه الإماراتي في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 وهو يواصل طريقه بثبات نحو الملحق العالمي".

وأضاف "كلنا ثقة بأن سيحققون ما يليق باسم وتاريخه الكروي العريق".

وتأهل المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى الملحق العالمي المؤهل الى 2026 بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف.