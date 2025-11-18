السيد الحكيم يبارك بتأهل أسود الرافدين للملحق العالمي

وقال في بيان، " لشعبنا العراقي ولأسود فوزُهم على المنتخب الإماراتي الشقيق في البصرةِ ، وتأهّلُهم إلى الملحق العالمي".

وتأهل المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى الملحق العالمي المؤهل الى 2026 بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف.