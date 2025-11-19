محافظة بغداد تخلي مسؤولية ارتباط بناية مدرسة القدّوس بها

وقال في بيان ورد لـ ، "نعبر عن بالغ اسفنا لحادثة انهيار جزء من مبنى مدرسة القدّوس في "، مؤكداً أن "المبنى شُيّد من قبل الأهالي ولا يرتبط بمشاريع المحافظة".وقدم المحافظ "تعازيه لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية في إنشاء المباني المدرسية حفاظاً على سلامة الطلبة والملاكات التعليمية".