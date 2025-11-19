القائد العام يوجه بالغاء كتاب ايقاف التنقلات والتنسيب والتكليف بالتشكيلات الامنية كافة

– محلي

وجه القائد العام للوات المسلحة ، اليوم الأربعاء، بالغاء كتاب ايقاف التنقلات والتنسيب والتكليف بالتشكيلات الامنية كافة.

وقال المصدر لـ ، ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالغاء كتاب ايقاف التنقلات والتنسيب والتكليف بالتشكيلات الامنية كافة".