حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547477-638991636175333086.jpeg
اعفاء فئة من العراقيين من تاشيرات سلطنة عمان
محليات
2025-11-19 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
801 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصدرت
سلطنة عمان
، اليوم الأربعاء، مرسومًا بالإعفاء المتبادل مع
العراق
من
التأشيرة
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وقالت السلطنة في المرسوم الذي نشرته
الوكالة الرسمية
واطلعت عليه
السومرية نيوز
، إن "
السلطان هيثم بن طارق
أصدر، اليوم، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، بالرقم 100 / 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية
العراق
حول الإعفاء المتبادل من
التأشيرة
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة".
وتابع، "نحن
هيثم بن طارق
سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 3 من سبتمبر 2025 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية
، ويعمل به من تاريخ صدوره".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السوداني يكشف فحوى زيارته إلى سلطنة عمان: توسعة العلاقات ومذكرات تفاهم
05:10 | 2025-09-03
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
09:21 | 2025-10-13
إجراءات حكومية تخدم فئة كبيرة من العراقيين
06:37 | 2025-09-30
السوداني يقرر إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي من مهامه ويكلف بديلاً
05:21 | 2025-09-18
سلطنة
عمان
السلطان هيثم بن طارق
الجريدة الرسمية
الوكالة الرسمية
السومرية نيوز
هيثم بن طارق
سومرية نيوز
سلطان هيثم
طارق سلطان
التربية تنشر ضوابط وتعليمات الاشتراك في الامتحانات التمهيدية المهنية (الخارجي)
12:02 | 2025-11-19
تحرك حكومي حول 13 عراقيا في ليبيا
11:54 | 2025-11-19
المفوضية تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 130 طعنا
10:58 | 2025-11-19
القائد العام يوجه بالغاء كتاب ايقاف التنقلات والتنسيب والتكليف بالتشكيلات الامنية كافة
09:27 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
محافظة بغداد تخلي مسؤولية ارتباط بناية مدرسة القدّوس بها
09:05 | 2025-11-19
