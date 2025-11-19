اعفاء فئة من العراقيين من تاشيرات سلطنة عمان

وقالت السلطنة في المرسوم الذي نشرته واطلعت عليه ، إن " أصدر، اليوم، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، بالرقم 100 / 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية حول الإعفاء المتبادل من لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة".وتابع، "نحن سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 3 من سبتمبر 2025 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في ، ويعمل به من تاريخ صدوره".