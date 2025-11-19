المفوضية تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 130 طعنا

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، ان "عدد الطعون بنتائج الانتخابات ارتفعت الى 130 طعنا حتى الان".وأضافت ان "هذه الطعون بدات منذ يوم امس وتستمر حتى الغد".